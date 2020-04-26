新冠肺炎：滅活疫苗進入二期臨床試驗　專家稱安全是底線

新冠肺炎疫情持續，截至周日（26日）凌晨，內地累計確診82,816宗、4632人死亡。內地首個新冠病毒滅活疫苗已進入第二期臨床試驗，國藥集團董事長、黨委書記劉敬楨近日接受內媒採訪時表示，安全性是疫苗的底線，疫苗是戰勝疫情最強而有力的武器。

滅活疫苗研製速度加快，有人擔心，短時間研發的疫苗，安全性存有瑕疵。劉敬楨回應，專家通過優化病毒培養工藝和採取多步層析純化工藝減少雜質；通過滅活工藝驗證，保證病毒滅活完全；又在大鼠和猴子身上多次試藥，評價疫苗的過敏、急性毒性和長期毒性。

他續指，專家通過動物體內免疫原性實驗得到一定的量效關係，初步確定候選疫苗的劑量和有效性；通過在大鼠和猴子體內的攻毒試驗確定疫苗的保護性，以及通過放置不同溫度、不同時間進行疫苗穩定性的檢測，確定疫苗的有效期；而質量檢測方面，常規檢定項目參考《中國藥典》，不低於藥典標準。

此外，國家衞生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒周日表示，截至上周五（24日），全國連續10天無新增死亡病例，重症病例下降；境外輸入來源國增加到50個，7個省份有新增境外輸入確診或疑似病例，仍需防範境外輸入病例引發本土疫情。