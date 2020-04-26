市紀委通報3宗誣告官員案例　一人被行拘9日

山東威海市紀委官網上周四（23日）通報3宗誣告陷害黨員幹部典型案例，其中養殖戶劉衍光誣告榮成市法院警員干涉審理經濟糾紛案件、充當保護傘，經查明發現其為實現個人利益訴求，捏造事實誣告法院警員，最終劉衍光被警方認定為誣告陷害他人，處以行政拘留9日。

案例又指，乳山市馮家鎮吳格莊村村民宮雲儉，於去年6月誣告馮家鎮黨委幹部孫某與該村村委會主任宮某某，合謀將他夫婦二人非法拘留。經查明，被告二人當日希望宮雲儉出席黨員和村民代表會，討論其低保待遇問題，但宮雲儉當場表示不會出席，而被告並未對其採取刑事強制措施。乳山市公安局馮家鎮派出所事後已對宮雲儉進行訓誡。

另外，張家產鎮趙家床村村民田世勝，去年3月舉報該村委員張某某，在修建平塘時佔用其耕地但補償面積不足、用集體錢款為村民修窗戶、為不符合條件的村民辦理低保等問題。經查明，發現田世勝其實是因村里修平塘佔用其耕地一事，與村委會發生糾紛，並於2016年敗訴，為得到佔地補償款，在無證據且已調查反饋的情況下，多次誣告舉報村委會官員。但考慮到他年事已高且存在健康問題，文登區紀委僅對其進行了誡勉談話處理。