新冠肺炎：華今起加強監控出口醫療物資質量

商務部、海關總署、國家市場監督管理總局上周六（25日）晚宣布，周日（26日）開始進一步加強監控內地出口到外地的醫療物資質量，國內企業需提交書面聲明，承諾產品符合進口地的質量標準和安全要求，才可出口防疫物資。當局亦列明出口非醫用口罩時，應符合中國或國外質量標準。

3部門聯合發布《商務部海關總署國家市場監督管理總局公告2020年第12號關於進一步加強防疫物資出口質量監管》公告，進一步加強防疫物資質量監管、規範出口秩序，包括出口的非醫用口罩應符合中國質量標準或國外質量標準。對於4月26日前已簽訂的採購合約，企業出口報關時須提交電子或書面的出口方和進口方共同聲明。

當局亦將進一步規範醫療物資出口秩序，周日起產品取得國外標準認證或註冊的新冠病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護衣、呼吸機、紅外線體溫儀的出口企業，報關時須提交書面聲明，承諾產品符合進口地質量標準和安全要求，海關會憑商務部提供的「取得國外標準認證或註冊生產企業清單」驗放。

商務部、海關總署、國家藥監局早前亦聯合發文，自4月1日起，出口防疫物資的企業報關時，除提供上述文件外，須承諾出口產品已取得內地醫療器械產品註冊證書。不過，大部分企業未獲藥監部門發出的醫療器械產品註冊證書，令計劃出口的防疫物資一度滯留貨倉，最新措施將有效解決供求問題。