新冠肺炎：留湖北港澳台及外籍人士可申領健康碼

隨着內地的新冠疫情趨緩，湖北省武漢市本月8日解除封城措施，市民憑出示健康碼進出社區或乘坐公共交通工具，惟身在當地的港澳台人士一直未能申請健康碼，致出行大為不便。湖北省疫情防控指揮部上周六（25日）宣布，在當地的港澳台和外籍人士可透過手機申領湖北健康碼。

在湖北的港澳台及外籍人士可用手機搜索下載「鄂匯辦」手機程式，點擊進入「湖北健康碼外籍、港澳台人員申領頁面」，填寫相關信息提交後即完成申領。港澳人士需使用港澳居民來往內地通行證登記申領湖北健康碼，台灣人士和外籍人士則分別使用台灣居民來往大陸通行證或入境時所持護照登記。通知稱，申請一般在24小時內完成辦理，申請人點擊「我的健康碼」即可使用。

核驗通行方面，按照「綠碼通行」原則，檢查人員使用鄂匯辦手機程式的掃碼核驗功能，識別持碼人的健康信息，並及時記錄上報體溫異常信息。持碼人可主動掃描支付寶場所碼，自助完成進出檢查站登記。

據了解，上月底湖北逐步放寬省內出行管制，規定滯留在當地的外籍和港澳台人士，解除醫學觀察或入境14天後，則可憑現居住地社區發出的「健康監測證明」，惟有關證明需逐次申請，非常不便。