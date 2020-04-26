全國首次　忻州市視像舉行兩會　直播舉手投票

受新冠肺炎疫情影響，慣常在每年1月或2月召開的市縣和全國兩會被迫延期舉行。山西省忻州市政協及人大會議（下稱兩會）分別於上周二（21日）及上周三（22日）開幕，以主會場及分會場方式開會，以視像會議連接各會場，並直播舉手投票，為全國首例。當地的兩會會期亦較慣常縮短，已於上周五（24日）閉幕。

忻州市政協秘書長王志剛表示，全市有353名政協委員，其中195人在市區的主會場參加會議，其餘則在各縣區設立的15個分會場參與視像會議。與會者到場時獲分發醫用口罩和搓手液，在場亦有護士替與會者量體溫和登記。會場內，每個座位之間相隔1米以上。

當地的人大會議亦採取類似措施，主會場除40名到場代表外，主席台兩側懸掛着兩個60吋的電子屏幕，向15個分會場進行直播。而在會議的選舉和投票環節，由於與會代表不在同一會場，原有的表決器投票改為舉手投票。忻州市人大常委會副主任魏廣才稱，各會場的投票和計票環節都透過視像直播，確保公平公正。

目前中國多個城市已經進入地方兩會時間。在山西省，除了忻州市，臨汾、長治、呂梁等市也正召開「網上兩會」。上周一（20日）舉行的浙江省新冠肺炎疫情防控新聞發布會也公布，本月下旬召開的省區市兩會為優化會議安排，將探索利用視像會議、分會場等形式減少聚集。