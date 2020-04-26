官方調查：4童遭泥沙活埋窒息致死　無記者被毆打

河南新鄉市原陽縣地盤童屍案，調查組上周六（25日）晚公布調查情況，證實4名遇害男童是被泥頭車傾倒的泥沙活埋窒息致死，為一宗較大生產安全責任事故。針對有內媒記者報警稱「被毆打」一事，當局指已查清為原興街道辦事處工作人員與自稱記者的人士相互推搡、拉扯，不存在毆打行為。

通報指，4名男童本月18日下午4時23分，陸續在出事地盤東南部的土坡高處出現，依次滑下並在附近玩耍，至4時半走向案發現場，離開閉路電視監控範圍。司機時某盼及藺某創，先後駕駛泥頭車到案發現場傾倒泥沙，司機彭某雨則駕駛一輛挖掘機到案發現場。

經查，彭某雨當日下午5時許，在案發現場用挖掘機挖清土坑，期間挖出一個疑似人形的黃色物體，查看後發現是一名兒童，立即聯繫施工方負責人。警方及搜救人員陸續到場，先後發現3名兒童屍體。經解剖，一名遇難者為被泥土掩埋致窒息合併肺破裂、脊椎斷裂致死，其餘3人為窒息死亡。

對於有記者稱在採訪期間被不明人士毆打，當局調查後表示，報警男子王某強自稱是內地某媒體的記者，但沒有記者證，報稱當日與其他記者欲進入原陽縣公墓時被人阻攔。雙方爭執拉扯期間，王某強的手機掉在地上，有在場人士立即踢開並檢走。他身上有多處傷痕，另眼鏡、衣物亦受損，但拒絕接受法醫鑑定及物價鑑定。

原陽縣民政部門本月1日發出告示，非直系家屬一律不得進入墓園，入園祭祀的每個家庭不得超過2人。當局指，工作人員當日是按照有關要求工作，王某強曾表示「感覺有人捶我的後背」，但隨後又稱不確定，另同行的記者指雙方有推搡、拉扯，但沒有毆打行為。

針對手機被搶走後刪除內容，當局解釋，工作人員毛某某認為手機內拍有其畫面，擔心對自己和家人造成不良影響，於是要求該縣媒體中心工作人員薛某刪除有關內容。由於手機設置密碼，無法開啟，後者決定重設手機系統。原陽縣委已對墓園現場兩名負責人李某凱、宋某偉予以停職調查；薛某予以停職，移交紀檢監察機關調查；毛某某等人嚴肅批評教育。