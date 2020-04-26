新冠肺炎：內地限制網上教學時間　家長斥指引太遲出台

受新冠肺炎疫情影響，內地學校停課，轉為網上教學，至近日才相繼復課。國家衞健委上周六（25日）發出指示，要求學校限制上網授課時間，小學生每日不得多於2.5小時、中學生不得超過4小時，且每節時間不得超過20及30分鐘，每節課堂要有10分鐘休息。

國家衞健委與北京市疾控中心、上海市眼病防治中心等多間機構，共同制訂及印發《兒童青少年新冠肺炎疫情期間近視預防指引》。當局除嚴格限制學生上課時間，亦要求學生上網時盡量選用大屏幕的電子產品，優先次序為投影機、電視、座枱電腦、手提電腦、平板電腦、手機，屏幕亮度要調整至適合光度。若使用電腦上課，學生與屏幕需保持至少50厘米距離。

惟各省市學校已陸續復課，有家長認為有關指引太遲出台，又指小學生每節課堂40分鐘，課堂之間根本沒有休息時間，直言每日只能上課2.5小時根本不可能。另因臨近暑假，大部分學校都安排在7月中上旬開始放假。其中，江蘇南京市的中小學將在7月18日放暑假，浙江省初中、小學和幼兒園將在7月初放假，廣州中醫藥大學則在7月13日至9月2日放暑假。