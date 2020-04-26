內地原油寶苦主蝕90億人民幣　擬集體訴訟索償

紐約期油跌至負數結算，令中國銀行（下稱中行）旗下金融產品「原油寶」部分投資者不僅輸清保證金，還倒欠銀行巨款。 中行上周五（24日）發聲明指，對客戶投資「原油寶」遭受損失深感不安。據悉，不少苦主計劃進行集體訴訟，向中行索償。據內媒報導，有投資者獲國家信訪局短訊回覆，指已將投訴轉交銀保監會和中行跟進。

內地《財新周刊》引述權威渠道消息報道，按照協議結算價統計，中行「原油寶」共6萬多名客戶的保證金42億元（人民幣，下同，約47億港元）全部蒸發，還倒欠中行保證金逾58億元（約64億港元）。

近日互聯網上有關「原油寶」用戶要求維權的聲音不斷出現。據內媒報道，部分「原油寶」投資者經過連續數日尋求說法不果後，開始寄望相關監管部門。據悉，相關維權群組已召集超過1,000人，且不斷有新的投資者諮詢如何加入集體訴訟。而該千多名「原油寶」維權人擬出的訴訟主張有三種，包括合同無效追回所有本金；4月20日晚上10時停止交易，按此價格賠償；及低於20%保證金，銀行應強制平倉，按此賠償。

據內媒統計，原油寶投資者約持有約2.5萬手合約，以一手1,000桶原油計算，估計涉及總損失不少於90億元（約100億港元）。

中行在之前發表的聲明中指出，該行將繼續全力以赴維護客戶利益，未來進展情況將適時與客戶保持溝通。「一直在積極傾聽大家心聲和市場關切，全面審視產品設計、風險管控環節和流程，在法律框架下承擔應有責任，與客戶同舟共濟，盡最大努力維護客戶合法利益。」