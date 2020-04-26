卡拉OK大火：生還者稱沒響火警鐘　灑水器無反應

台灣台北市中山區林森北路的錢櫃卡拉OK旗艦店周日（26日）發生大火，造成至少數十人死傷。有從K房被救出的顧客事後稱，火警發生時沒聽到火警鐘或逃生廣播。另有在場人士上傳火警現場的相片到社交網，顯示現場火光熊熊。

一名事發時在7樓K房內唱歌的男子獲救後向記者表示，當時他與另外十多名同學相約唱K，火警發生時，完全沒聽到逃生廣播、火警鐘，卡拉OK的灑水系統也沒反應。他們獲隔壁房間的顧客通知起火後慌忙逃生，當時現場已濃煙密布，房間內雖有逃生門卻打不開，各人於是躲在廁所，並弄濕衣物掩口。該男子稱當時真擔心會喪命。

另一名自行逃生的女子也表示火警時卡拉OK的火警鐘沒響，也沒廣播指示逃生，沒有灑水，甚麼都沒有。該女子與朋友冒險乘坐升降機幸成功逃離。

至於早前獲救的一名27歲林姓男子則表示，起火前在9樓的K房唱歌，起火後該樓層的其他人均逃到一個較大的房間躲避，希望該處有較多氧氣，最後共12人躲到該房內。後來2名消防員到場，將氧氣樽給予林先生與另一人先從逃生梯離開。由於林先生一名朋友仍在房間內，他表示十分擔憂。