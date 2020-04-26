新冠肺炎：台灣無新增確診　暫未計劃延遲五一連假

台灣流行疫情指揮中心周日（26日）公布，當地當日無新增新冠肺炎確診病例，至今累計確人數維持429人、共6人死亡。因五一連假將至，指揮中心表示正研究設置系統，讓市民事先知道景點人流數目。

針對外界關心市民今年能否如常放五一長假，台灣的行政院長蘇貞昌日前到立法院備詢時表示，除非疫情突然大爆發，否則沒必要取消五一連假。而交通部長林佳龍上周六（25日）也表示，於連假期間將配合疫情指揮中心，提升該部門提供即時路況的耭App功能，助出遊市民掌全台175個景點的即時路況資訊。

台衞福部長兼疫情指揮指揮官陳時中周日在記者會上提醒，當地雖已連續14天無本地確診個案，而在剛過去的清明假後，當地也沒有增加案例，可見台灣目前「相對安全」，暫時亦無計劃延遲五一連假，但不排除因急迫情況而有所改變。他又提醒市民出門時，要注意社交距離和戴口罩。另政府單位已經對於交通流量情況做好準備，可讓民眾事先了解景點人數，並現場管制停車數量。

至於清明連假期間，有市民曾因突然收到景點發布警訊，致出遊途中匆匆打道回府。陳時中表示，預計這種情況將減少。