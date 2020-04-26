柯文哲勒令停業徹查　錢櫃發聲明道歉指絕不卸責

台灣台北市的錢櫃卡拉OK旗艦店，周日（26日）上午發生3級火警，造成多人死傷。台北市長柯文哲下午抵達現場視察時，勒令業者停業徹查。錢櫃事後就事件發聲明道歉，強調已啟動內部緊急檢查行動，會負起應負的責任，絕不卸責。

柯文哲下午3時許抵達現場勘查，他表示，目前火災起火原因尚不明，他的態度是先把責任釐清後再去想處罰。至於是否有違規施工問題，柯指出錢櫃雖在1月時有向建管處申請施工，但業者在還沒核准、走完程序時便已開工，現在要先停止營業、封鎖現場做調查。

柯文哲進一步提到，雖然錢櫃3月30日做過消防安檢，但他認為火災傷亡慘重的主因是警報器關閉，故將來也要修改標準做法，不能讓業者一邊修整一邊營業。他隨後又趕往馬偕醫院急診室探視了傷者約5分鐘，期間神色凝重。

此外，錢櫃在道歉聲明中強調，已全面檢視旗下各卡拉OK的消防設備及逃生設施，避免再發生同類事件；又指目前首要事務是全力協助救治傷者，配合死者家屬善後，公司定必配合消防單位調查起火原因，絕不卸責。