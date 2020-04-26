新冠肺炎：武漢在院患者清零　商務部指沒限制防疫物資出口

國務院聯防聯控機制周日（26日）召開新聞發布會，就新冠肺炎疫情情況說明。其中國家衞健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，經過武漢和全國醫務人員的共同努力，武漢在院新冠肺炎患者當天已清零。

商務部外貿司司長李興乾會上表示，中國從來沒就防疫物資出口作出限制，而是想方設法為世界各國的採購提供便利和支持，強調各國在中國商業採購、防疫物資的渠道完全暢通，所謂的中國限制出口，完全是曲解和誤讀。據商務部統計，截至上周六（25日）有74個國家和地區，6個國際組織與中方簽署了192批次醫療物資商業採購合約，累計金額14.1億美元（約108億港元）；上周五（24日）當日，中國出口口罩10.6億隻，數字較上月31日5號公告實施前增長了3.7倍。

市場監管總局執法稽查局市場稽查專員李玉家介紹，國家市場監督管理總局從疫情一開始，就部署了在全國范圍內開展價格執法行動，而疫情期間全國價格案件立案16842件，已經處罰12192件。國家藥監局醫療器械監管司副司長王樹才則介紹，指國家藥監局目前共批准30個新冠病毒檢測試劑，日產能已達902.5萬人份。