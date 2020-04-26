刪之不盡！內地網絡現「想嫁到中國」系列文章惹爭議

繼「華商很難」、「xx國渴望回歸中國」後，內地網絡近日再現大量以「xx國女子都想嫁到中國」為題材的系列文章，這些文章大同小異，都是描述日本、越南、白羅斯等國女子因生活壓力或羨慕中國人的幸福等理由而想嫁到中國的內容。目前部分文章已被刪除。

內媒報道，這類文章實際上很早就已出現，至少十年前在一些情感類雜誌上就經常有這種關於跨國婚姻的故事，因中國存在性別失調問題，一些年齡較大的未婚男士看到這類文章或會有些許安慰作用。然而有關案例其實並不普遍，實際上也不存在大規模「xx國女子都想嫁到中國」的問題，只是近來因另外兩個系列出事，文章才又被網民翻了出來，其可被視作是互聯網自己的「糾偏」功能在發揮作用。

此前炮製「華商太難了」的自媒體集團已受到處理，相關責任人已被控制，至於「xx國渴望回歸中國」亦同樣引起爭議，更引起哈薩克政府召見中國駐該國大使張霄提出抗議。報道指，網上各種「想回歸中國」、「想嫁到中國」的內容，只是互聯網興起前那些「熱炒中國」的故事在新媒體時代的變體而已，不同之處在於文章的製作更拙劣且罔顧現實，因此涉事人員最終被依法追責或付出代價，一點都不值得同情。