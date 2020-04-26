台婦聯會將解散　390億新台幣財產恐歸政府所有

有70年歷史、由已故台灣前總統蔣介石夫人宋美齡創立的台灣婦聯會，被指是國民黨附屬組織，因一直未能按台灣內政部要求轉換成為政黨，周一（27日）將面臨被解散清算。該會去年被台灣行政院轄下的不當黨產處理委員會，認定會內387億元（新台幣．下同，約101億港元）財產屬不當取得，恐會全數收歸政府所有。

婦聯會自1950年創立，於1990年申請為政治團體。按照2017年修正通過的《政黨法》規定，政治團體應在去年12月7日前修正章程轉為政黨，惟截至去年底仍未完成相關程序。台灣內政部當時再給予4個月寬限期，若政治團體未轉成政黨將被廢止立案。婦聯會事後明確表態不轉成政黨。

婦聯會的資金來源一直備受爭議，內政部多次要求該會提供相關資料，但婦聯會始終拒絕提供。黨產會前年2月認定婦聯會為國民黨附隨組織，隨即凍結其名下資產，目前處於停止執行暫時狀態。

海外婦聯會前晚發起連署聲明稱，婦聯會為公益組織且有70年服務歷史，不應被內政部強迫轉型為政黨及解散，又指會內經費大多來自海內外捐款，不應被黨產會沒收。對於寬限期將至，婦聯會主委雷倩呼籲，應暫停廢止婦聯會，批評內政部欲依法解散該會，並清算婦聯會財產，強調已做好司法抗爭的準備。

內政部強調，去年向未完成轉型的42個政治團體給予足夠的寬限期，但婦聯會未轉成政黨，理應自行負起相關責任。當局將將依法廢止立案，重申絕非針對特定團體。

根據《政黨法》規定，婦聯會被內政部廢止立案後，財產清算將依組織章程、黨員大會或黨員代表大會開會決議。若章程中未規定且無法開會，就由主管機關指派清算人，政黨財產清算後，全數收歸政府所有；若涉及不當黨產，將依黨產條例處理。