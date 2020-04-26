官媒曝光李亨利真容　斥他是亂港反中活動的金主

中美洲國家伯利玆人李亨利（Lee Henley Hu Xiang，音譯）涉資助危害國家安全犯罪活動、插手香港事務一案，上周四（23日）已由廣州市國家安全局偵查終結，並移交廣州市人民檢察院審查起訴。官媒周日（26日）曝光李亨利真容及背景，指他長期在內地生活經商，暗中資助境外敵對組織，批評是「吃中國飯砸中國鍋」。

官媒引述知情人士指，李亨利的祖父曾在香港經商，部分親人仍在港生活，其父親則在內地工作，而李亨利也通過在港親屬關係，取得伯利玆國籍。知情人士又指，過去30多年間，李亨利表面上是「美東有限公司」合夥人、第一副總裁、在華首席代表，與多名地方官員相識，暗中卻是美東公司實際操控者，且常年以公司收入資助反華勢力，是「亂港反中」活動的「金主」。

公開資料顯示，美東有限公司是一間在美國波士頓註冊，致力於鋼結構建築設計、製造和安裝工程和工業廠房開發的企業，1984年進入中國拓展業務，如今在長興、海口、昆山、廣州、瀋陽等地設有「工業村」及「工業園區」，其中國的總部設在上海。報道指，目前尚不清楚該公司其他高管或員工有否涉及危害中國國家安全的勾當，惟從公開訊息來看，暫未有其他來自該公司的人被捕。