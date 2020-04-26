全國人大常委會議召開　首次審議動物防疫法修訂草案

第13屆全國人大常委會第17次會議周日（26日）下午在北京人民大會堂舉行，全國人大農業與農村委員會首次審議《動物防疫法》修訂草案。會上也審議委員長會議提出的13屆全國人大3次會議召開時間草案。

會議採用現場出席和網絡視頻出席相結合的方式舉行，其中123人現場出席會議，47人通過網絡視頻方式出席會議，共170人，出席人數符合法定要求。全國人大農業與農村委員會副主委劉振偉指出，《動物防疫法》自2008年1月1日實施以來，防疫面臨複雜、嚴峻的形勢，需盡快修訂。

劉振偉又指，修訂草案突出6個強化，包括消滅重點動物疫病；加強對非食用野生動物檢疫；強化企業、監管部門、地方政府的防疫責任；加強動物疫源疫情預警；強化動物防疫制度體系和基層動物防疫體系能力的建設。

會議也聽取固體廢物污染環境防治法修訂草案審議結果、關於公職人員政務處分法草案修改情況和關於生物安全法草案修改情況等匯報。另外，國務院提請審議著作權法修正案草案，中央軍事委員會亦提請審議人民武裝警察法修訂草案等。