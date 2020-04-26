新聞背後：台卡拉OK屢遇火劫　包括多宗縱火案

台灣史上不乏發生於卡拉OK的火災事故，當中大部分均屬於縱火案，由於當時防火消防設備不如現在，事故往往造成重大死傷。

台灣於90年代曾發生多宗卡拉OK火災事故，且不少位於台北。1992年11月21日，中山區發生神話世界卡拉OK縱火案，的士司機湯銘雄酒後以打火機引爆煤氣桶燒毀店家，造成16人死亡，後被判處死刑。

1994年10月25日，同樣在台北的巨星鑽卡拉OK亦失火，由於整棟建築屬密閉式，且內部隔間的建材是易燃物，所以火勢一發不可收拾，造成了13人死亡。翌年4月17日發生的台北快樂頌卡拉OK縱火案亦同樣造成13條生命消逝，當時僅有17歲的戴姓少年因故與職員爭執後，竟朝卡拉OK的電梯口放火洩憤。

至於近年發生的同類事故則有彭建源卡拉OK縱火案，事發於2012年3月12日，男子彭建源因不滿好友周志強有事不願幫忙助陣，竟購買汽油至周志強位於新竹市明湖路經營的卡拉OK縱火，造成5死。彭隨後在2014年9月2日由最高法院判決死刑定讞。