卡拉OK大火︰女客慶生遇死劫　男工程師致電父親訣別

台灣台北市的錢櫃卡拉OK旗艦店周日（26日）大火，造成多人死傷。台灣傳媒報道，其中，44歲死者林子晨是「新手爸爸」，兒子剛滿1歲，親友得悉事件後傷心欲絕；另一名36歲女死者周雨喬，事發時在卡拉OK慶生，豈料遇上死劫，生日淪為忌日。

據報道，林子晨在錢櫃卡拉OK任職10多年，是資深員工，去年才剛剛當上父親。從其Facebook專頁可見，他經常帶着妻兒出遊，專頁上滿滿是全家福甜蜜照片，或兒子成長紀錄，最後一篇貼文定格於本月19日，內容是「天氣好，心情就好，baby的成長，不能錯過」，足見他深愛妻兒，難料遇上火災，無法陪伴兒子長大。

另一名死者周雨喬則是卡拉OK的客人。由於當天正是她生日，其朋友在包廂內為她舉行生日派對，未料竟遇上大火。事後，周女的弟弟趕赴警局認屍，當場崩潰大哭，一度腿軟跪地不起，場面令人心酸。

此外，34歲死者林軒煒是工程師，事發時也在卡拉OK內與朋友聚會。當他發生火警後，走廊已濃煙密布，逃生無路，便致電父親哽咽道別︰「爸…我出不去了！」林父事後得悉兒子死訊後，難過地表示︰「都是命。」