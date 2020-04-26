李國慶搶公章聲稱接管　當當網拒認可並報警處理

內地網購平台當當網的始創人李國慶與妻子俞渝的離婚案尚未宣判，惟網站經營受二人感情破裂影響。該網官方周日（26日）發布聲明稱，李國慶當日夥同5人闖入公司辦公區，並搶走數十枚公章、財務章，公司已報警處理。李則向內媒表示，自己已接管網站，惟其說法未獲網站官方認可。

內媒引述內部員工報道，李在當當網公司內張貼《告全體員工書》，除了指摘CEO俞渝外，還表示他已於上周五（24日）依法召開臨時股東會，就公司成立董事會作出決議。其中李國慶、俞渝、陳立等擔任董事，選舉李國慶為董事長與總經理；俞渝即日起不再擔任公司執行董事、法人、總經理，選舉其為董事。李國慶作為董事長、法人、總經理，有權依法全面接管公司，負責經營管理。

不過當當網回應指，該網站以及關聯公司公章、財務專用章失控期間，任何人使用其簽訂任何合約、協議以及具有合約性質的文件或其他任何書面文件，公司將不予承認，公章、財務章、財務部門章即日作廢。一名內部員工亦表示，目前公司沒有任何正式通知下發，高層告知大家等待公司消息。