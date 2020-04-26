內地首宗製售假冒名牌袋原材料案　涉額2億人民幣

周日（26日）是世界知識產權日，上海市公安局召開新聞發布會，批露當地警方打擊侵犯知識產權犯罪的多宗典型案例。其中一個集產、存、銷為一體的製售假冒名牌手袋的犯罪組織，據指為全國首例製售假冒名牌袋原材料案，涉案金額2億多元（人民幣，下同，約2.2億港元）。

上海警方稱，今年以來該市公安機關共破獲侵犯知識產權類案件110多宗，拘捕疑犯130多人，涉及50多個品牌，金額達5億多元（約5.5億港元）。去年9月，上海警方得知一家位於廣東東莞的工廠，有大量帶有知名品牌標識的原材料流出，疑似假冒原材料，上海警方於是成立專案組偵查。

經查，該以張某為首的生產假冒皮革犯罪組織，在未經授權的情況下，私自非法印製帶有名牌標識的皮革後，銷售給謝某等人。另疑犯朱某等人則在廣東廣州、韶關等地設立加工工廠，從謝某處購獲皮革後，自行加工生產假冒手袋出售給另一疑犯鄭某，並最終通過實體店和社交軟件對外銷售。

經過近8月偵查，上海警方專案組本月17日在當地警方的大力配合下集中收網，拘獲以張某為首的50多名疑犯，搗破產、存、銷地點12處、生產線11條，查獲假冒手袋1.3萬多個、假冒五金件2萬多件、生產皮革600多卷、各類加工生產設備200多部。目前，各疑犯已因涉嫌假冒註冊商標罪被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。