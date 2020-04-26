新冠肺炎︰中紀委通報典型問題　哈爾濱副市長防疫不力受處分

新冠肺炎疫情持續。中央紀委國家監委周日（26日）通報8宗形式主義、官僚主義典型問題，首宗典型問題便是批評黑龍江哈爾濱市副市長陳遠飛、哈爾濱醫科大學黨委常委、副校長傅松濱等人防疫不力；陳遠飛受到政務記過處分。

中紀委指，哈爾濱市疫情領導工作小組指揮部副總指揮陳遠飛；哈爾濱醫科大學黨委常委、副校長傅松濱，對疫情防控不力，不盡責不擔當不作為，導致市內疫情出現反彈，造成嚴重後果及不良影響，處以政務記過。另外16人因組織管理不到位，違反疫情防控期間診療規定，受相應黨紀政務處分。

另外，江西贛州市定南縣工信局前局長曾世明因履職不力，導致該縣工業企業復工復產工作滯後，造成嚴重不良影響，受到黨內嚴重警告處分，並被免去工業和信息化局局長職務。

其他典型問題包括︰甘肅省住房和城鄉建設廳副廳長李蘭宏，在落實農村危房改造工作中作風飄浮、脫離實際，令基層無所適從，加重基層負擔，受到黨內警告處分；天津市河西區天塔街道辦事處前副主任彭太剛，在掃黑除惡專項鬥爭中不作為、不負責，受到政務警告處分等。

中央紀委國家監委指出，上述問題是當前形式主義、官僚主義的典型表現；該些受到處理的黨員幹部，在落實中央重大決策部署時重形式、輕實效，脫離實際，甚至思想麻痹、履職不力，導致疫情反彈，造成嚴重負面影響；廣大黨員幹部務必以案為鑑，主動對照檢查，引以為戒。