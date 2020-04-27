新冠肺炎：解放軍向柬軍緊急支援防疫物資　廣州外籍人防疫回歸正常

全球新冠肺炎疫情持續，中國內地截至周一（27日）凌晨，累計確診82,827宗、4632人死亡；其中境外輸入病例694宗、疑似病例10宗、累計治愈出院940宗、無人死亡。中國國防部周日（26日）通報，指解放軍應柬埔寨軍方請求，派空軍向柬軍緊急提供核酸檢測試劑盒、防護服等醫療物資。

據了解，解放軍上周六（25日）已派軍機向柬埔寨軍方運送該批醫療物資；而國防部又指出，解放軍曾於上月24日，向柬埔寨派出一隊軍方醫療專家組，並攜帶一批疫情防控物資器材赴柬協助防疫。不止柬埔寨，解放軍還向伊朗武裝力量、巴基斯坦、俄羅斯、緬甸、老撾等多國軍方，提供防疫物資或通過視像會議的形式，總結經驗指導防疫。

另，廣東廣州日前爆出防疫人員與在華非洲黑人發生矛盾，一度引起外交風波。內媒記者周日走訪有大量外籍人聚居的廣州市黃埔區，發現目前有關外籍人員的防疫安排，已回歸正常狀態。截至周日，黃埔區共有正在接受集中隔離的外籍人員824人、已解除集中隔離的外籍人員819人；共有居家隔離的外籍人員343人，並已全部解除醫學觀察。