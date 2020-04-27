21歲女失聯多日後證遇害　住宅部分閉路電視畫面消失

湖南岳陽市華容縣一名21歲李姓女子失聯多日後，至近日證實已遇害。31歲男疑犯曾某與死者同住操軍鎮東港村，其對殺人一事供認不諱，目前已被刑事拘留。

李女的堂哥李軍（化名）介紹，李於吉首大學就讀大四，因新冠肺炎疫情影響，一直在華容縣老家照顧祖母。惟本月19日晚，李在外打工的父母趕回家中，發現她不在家，廁所內竟有血漬，遂查看安裝在屋外的閉路電視，結果發現本月17日上午9時許她從叔叔家回來，出門曬衣服，入屋後就沒有再出來。不過離奇的是，19日上午9時多至10時多的部分畫面消失，直到10時51分才恢復正常，而此時屋外的衣服也不見了。

家屬最終在本月20日到派出所報案。華容縣公安局上周六（25日）通報稱，刑偵大隊調查發現李女可能被侵害，並在上周三（22日）鎖定疑犯及將其控制。疑犯曾某雖對犯罪事實供認不諱，卻拒絕交代埋屍位置。直到上周五（24日），李女的屍體才在河邊的泥沙中被找到，頭部有明顯傷口。

李軍表示，堂妹很溫柔，從未和身邊人爭吵過，至於曾某是從隔壁村搬來，以養殖小龍蝦為生，堂妹和他甚至沒有交流過。堂妹出事後，有鄰居告訴李家人，指曾某曾有過精神狀態異常的情況，然而李軍對這說法存疑，認為若屬實對方不會知道把閉路電視畫面刪掉。李軍最後指出，曾某的家人至今沒有上門道歉，他現時只希望警方能盡快查清事件真相。