母親欲割肝救子　揭養了28年的竟不是親生骨肉

江西九江市28歲的張奇（化名）早前被檢查出罹患肝癌，他母親蔣艷麗當時決定「割肝救子」，將自己的部分肝臟移植給兒子續命，但在醫院檢查發現，母子兩人的血型並不匹配，而且張奇的血型與他父親也無法匹配。經醫院鑑定發現，張奇並不是自己父母的親生骨肉。

事發於今年2月17日，張奇突然感到身體不適，經醫院檢查發現是末期肝癌。蔣艷麗隨即放下工作帶張奇四處尋醫，最終上海復旦大學中山醫院醫生指，只要有人願意將肝捐給張奇，張奇便有機會活下來。蔣艷麗夫婦知道治療方法後來，聯繫了一家日本的醫院想要進行肝移植手術，並交付了訂金。但在全面檢查期間，發現張奇的血型是AB型，而蔣艷麗與丈夫的血型都是A型。換言之，張奇並不是蔣艷麗夫婦的親生骨肉。

據了解，張奇目前已接受三個療程的治療，花費了30餘萬元，為籌集醫療費用，蔣艷麗更將家中的汽車賣掉，且將唯一自住的房屋挂在網上售賣；而張奇自己也在網上發起眾籌，預計手術花費150萬元左右。

蔣艷麗懷疑自己當年在河南開封市醫專第二附屬醫院產房中生產時，由於護士的疏忽，將自己親生孩子與張奇對調，導致28年間自己悉心養育的孩子是別人的孩子。蔣艷麗憶述指，當年在產房中有一名開封本地孕婦也誕下一名男嬰，而她們兩人生產的時間相近，而孩子都是由護士同時抱入病房的，懷疑是那個時候對調了。

蔣艷麗表示，張奇2歲的時候曾檢出乙型肝炎，當時蔣就好奇自己與丈夫都沒有乙肝，而孩子這麼小都沒有接觸過外人，到底是如何患上乙肝的。但當時這個疑惑並沒有阻止蔣艷麗20多年來對兒子的愛，反而他們夫婦不斷帶張奇四處奔波看病；而由於張奇自小體弱，父母反而對他照顧有加，從未讓他受到虧待。最終張奇大學學了醫學專業，並在畢業後進入醫療單位工作，結婚生子。

蔣艷麗得知張奇不是自己的親生骨肉後，找到當年的生產材料和當年的助產士，同時又約了與自己同病房產婦，經江西司法鑑定中心出具的親子鑑定報告，最終發現目前在河南駐馬店從事警務工作的郭明，是自己的親生骨肉，最終在本月17日兩人相認，蔣艷麗抱着郭明失聲大哭。