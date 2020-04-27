新冠肺炎：深圳失業率僅2.18%　政府鼓勵企業吸納高校畢業生

廣東深圳市人力資源和社會保障局局長孫福金周日（26日）公布，指深圳今年第1季城鎮新增就業人數達3.3萬人，登記失業率為2.18%；同時公布《深圳市進一步穩定和促進就業若干政策措施》，以穩、促就業；針對扶持高校畢業生，將扶持範圍擴大至畢業2年內的高校畢業生，爭取對應屆高校畢業生招聘職位占比達70％以上。

孫福金表示，截至今年3月底，深圳市對市民及企業的社會保險費，採取「免、減、降、緩、返」的階段性政策，使市內參保人數達1128.57萬人，基本與1月數據持平；失業保險費減免90.55億元（人民幣，下同，約100.6億港元）、返還失業保險費48.22億元（約53.6港元），惠及48.69萬間企業，涉1017萬名職工，全市就業局勢繼續保持總體穩定。

孫福金又表示，會鼓勵擴大各類企業吸納高校畢業生規模，同時加大對畢業生的就業扶持，提高求職創業補貼標準；將貧困勞動力就業補貼由3000元（約3335港元）提高到5000元（約5559港元）；對生活困難的失業人員及家庭，按規定納入社會救助範圍；加快線上登記失業和線上申領失業保險金，確保失業人員應發盡發。