卡拉OK大火：最先起火點是儲藏室　3人因過失致死等罪被捕

台灣台北市的錢櫃卡拉OK旗艦店周日（26日）上午發生大火，導致5人死亡，49人受傷，其中1人危殆。經過初步調查發現，最先起火的是5樓的儲藏室，與現場電梯維修處有一定距離；而火警發生後，五項消防設備卻全部關閉，釀傷亡嚴重，檢警以違反消防法、公共危險罪和過失致死罪逮捕3人，目前3人分別以25萬元新台幣（約6.5萬港元）保釋。

台北市消防局清查現場確認，卡拉OK因維修電梯而關閉相關消防警報設備，並未通知消防局；承包工程的施工人員表示，是聞到異味後才發現起火，並通知大家撤離現場；而消防通過現場的閉路電視畫面，發現起火的儲藏室位置與電梯整修工程，有一段距離，檢警認為起火原因與電梯工程關係不大。

經調查發現，現場警報系統主機和電源均為開啟，警示功能正常；但起火時，5樓的系統則為關閉狀態，使得消防警報系統無法運作。警方連夜傳召17人調查事件，其中錢櫃張姓女副理、陳姓男襄理及負責電梯整修工程的黃姓男員工，各自陳述自己的工作內容和職務，但對於「誰關了消防警報器」3人均未有清楚答覆。目前，警方以涉嫌違反消防法、公共危險罪和過失致死罪將他們拘捕。