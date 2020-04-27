男子為朋友出頭打死人　逃亡20年出家終自首

已出家的李某（右二）向警方自首。

廣東省陽春市一名李姓男子，20年前參與一宗命案後逃亡，為了躲避追捕藏身寺廟隱姓埋名。本月中，李某終在家人規勸下前往派出所自首。

1999年5月15日晚上，李某與朋友在陽春市春城公園對面的桌球城喝酒，期間李某朋友與他人因事爭執，李某因義字當頭，一時衝動加上受精酒影響，將對方打死。案發後，當地警方迅速對涉案人進行網上通緝，並先後拘捕5人分，惟李某案後仿如人間蒸發一樣，辦案警員換了一批又一批，均無法查出李某的下落。

近日，廣州鐵路公安局佛山公安處陽春站派出所警員，從辦案單位獲悉情況後，動員其家屬聯絡並規勸李某主動投案自首，爭取寬大處理。終於在本月14日，潛逃20年的李某在其家屬的陪同下前往陽春站派出所自首。

據了解，案發後李某怕被追究責任，於是隱姓埋名，開始了流亡的生活，更輾轉到過四川、西藏等地。2008年，他在四川某寺廟出家，期間他努力學習中國傳統文化，參與慈善，希望能減輕心中的愧疚。約10年前，李某曾偷偷返回陽春老家，更打算到公安機關自首，但臨陣退縮。

李某自首時聲淚俱下稱，逃亡生涯令他時刻擔驚受怕，又不敢與家人聯絡，內心十分煎熬，現在總算放下心頭大石，回憶當年因一念之差，斷送自己大好青春，感到十分後悔。目前，李某已被移交陽春警方，案件正在進一步辦理中。