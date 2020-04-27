內地地產大亨捲債務訟訴　列「老賴」限制高消費

黃其森因集團捲債務訟訴被列作失信被執行人。

內地地產發展商泰禾集團近年屢傳陷入債務危機，近日因旗下子公司捲入債務糾紛，致集團及集團董事長黃其森被列作失信被執行人（俗稱老賴），限制其購買房產、入住星級酒店、旅遊度假等高消費行為。

據中國執行信息網上周五（24日）資料顯示，2017年3月，該集團旗下東莞市金澤置業（下稱東莞金澤）與西藏信託有限公司（下稱西藏信託）簽訂貸款合約，前者向後者貸款8億元（人民幣，下同，約8.9億港元）用於項目開發，泰禾集團為該筆貸款提供了連帶責任擔保。

去年中，東莞金澤股東因股權糾紛進行仲裁，同年10月西藏信託根據貸款合約向東莞金澤及其股東、擔保人提出訟訴。雙方其後達成和解，東莞金澤原定今年1月至8月將分期還款，卻未如期執行，西藏信託於是本月初申請將東莞金澤，及提供擔保的泰禾集團和黃其森列作失信被執行人。

執行該案的北京市第四中級人民法院認定，作為東莞金澤母公司的泰禾，因有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務，所以將集團及黃其森列作失信被執行人。周日（26日）泰禾集團則針對事件發公告，表示目前正積極與西藏信託協商解決方案，和解方案已見初形，預計事件很快解決。