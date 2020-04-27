新冠肺炎：歐盟報告被刪內容曝光　中方否認施壓

早前有報道指，歐盟一份新冠肺炎疫情報告，內容原包括譴責中方散播疫情不實訊息，卻疑遭中方施壓，修改內容並延至上周五（24日）才發布。中國駐歐盟使團團長張明反擊此說法，敦促「把政治置於腦後」。但英媒周一（27日）再披露被刪除的報告內容，當中提到中國持續在全球傳播虛假訊息，以圖轉移疫情責任。

《泰晤士報》引述原版的報告內容，當中指「中國持續在全球傳播虛假訊息，以轉移疫情大爆發的責任，並改善國際形象」，並「觀察到（中方同時用上）公開和秘密的手段」。報告另警告，中國官員不斷介入，包括直接針對法國政府的虛假訊息。

報告指中國大使館批評法國應對疫情不力，其中一則發文涉及編造出來的指控，稱法國國會議員和台灣官員以種族歧視字眼，侮辱世界衞生組織總幹事譚德塞；但法國和台灣方面已否認。法國外長勒德里昂上周就此事，召見中國駐法大使盧沙野。

報告分析又指，中國官方消息來源持續合力轉移疫情責任，並利用一些消息和「演員」淡化事件；其中提到塞爾維亞一些親政府的機械人程式，在Twitter讚揚中方的援助及兩國的友誼。但這些分析終於亦被刪除。

張明上周五在智庫「歐洲之友」組織的一個網上活動中回應事件，否認中國政府在這場衞生危機中玩任何「政治游戲」，包括通過向歐盟各國提供援助物資和其他幫助。他又指，「虛假信息是人類共同的敵人」，稱中國自疫情以來一直深受虛假信息之害。