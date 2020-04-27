新冠疫情：台灣零新增確診　推動向外國捐口罩

台灣新冠肺炎疫情傳來好消息，周一（27日）零新增確診，也是連續第15天沒有本地確診個案。衞福部長陳時中當日上午到立法院準備接受質詢時提到，當地疫情如無意外或於6月告一段落，至於是否放寬疫情防控措施，他表示要做好平衡。

台灣流行疫情指揮中心周一在記者會表示，當地目前累計429宗確診新冠肺炎病例，343宗為境外移入，55宗本地病例，其餘31名確診者則來自海軍敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，290人解除隔離，其餘仍住院隔離。

陳時中表示，當地口罩供應漸上軌道，在經濟部努力下，台灣製造的口罩不僅品質好、產量也穩定，因此本着國際互助精神，指揮中心決定推出「護台灣、助世界」活動，讓市民捐贈口罩給其他國家。市民可透過手機App，通知當局將獲政府分發的口罩捐出。

在記者會上被追問關於台灣疫情是否於6月結束時，陳時中沒有準確地說明時間，只是根據目前的防疫情況回應立委提問。他又表示，目前除思考一旦疫情出現狀況時該怎樣處理，也考慮如疫情好轉時，有哪些管制措施可以放鬆。但他強調，即使放寬管制，也要有秩序進行，而且要確保開放後若有問題可以盡快恢復管制。

另外，周一是荷蘭的國王日，荷方為感謝台灣向該國捐贈口罩，專程空運3999朵鬱金香和焦糖餅到台灣，向醫護人員致謝。陳時中在記者會上談到此事時，一度口誤將鬱金香說成玫瑰花，但隨即更正。