12部門聯合發布《網絡安全審查辦法》　6月起實施

國家互聯網信息辦公室、國家發改委等12個部門，周一（27日）聯合發布了《網絡安全審查辦法》（下稱《辦法》），將會從6月1日起開始實施。其中電信、廣播電視、能源、金融、公路水路運輸、鐵路、民航、郵政、水利、國防科技工業等行業的重要網絡和訊息系統營運者，在採購網絡產品和服務時，應當考慮申報網絡安全審查。

《辦法》提到，營運者採購網絡產品和服務時應預判其投入使用後可能帶來的國家安全風險，影響或可能影響國家安全時應當向網絡安全審查辦公室申報。而辦公室按程序報中央網絡安全和信息化委員會批准後，網絡安全審查工作機制成員單位依照規定對有關事項進行審查。

至於重點評估的國家安全風險，則包括使用產品和服務後，帶來的關鍵訊息基礎設施被非法控制、干擾或破壞，以及重要數據被竊取、洩露、毀損的風險；產品和服務供應中斷對關鍵訊息基礎設施業務連續性的危害；產品和服務的安全性、開放性、透明性、來源的多樣性，供應渠道的可靠性，及因為政治、外交、貿易等因素導致供應中斷的風險；產品和服務提供者遵守中國法律、行政法規、部門規章情況等。