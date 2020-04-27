傳中科院試射雲峰導彈　專家：射程可直擊大陸軍事措施

台媒周一（27日）報道，台灣的國家中山科學研究院近日多次在屏東九鵬基地，試射各式中程導彈與火箭系統；本月中更在東部外海發射無高度限制的導彈，傳聞是雲峰巡弋導彈。有專家指出，上述導彈射程最高達2000公里，可直擊大陸的軍事措施。

報道指，本月14日、15日，中科院在九鵬、蘭嶼、綠島與花蓮海面試射導彈；院方以武器研發測試均涉及軍方的機敏事項而不予評論；表示各項武器研發測試，均依規定事先完成射擊通報公告，並視當時天候環境及任務狀況實施。

台灣的國防部智庫、國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲接受台媒訪問時，認為從軍事防禦角度來看，是有必要發展雲峰導彈；且雲峰射程至少可達1500公里，可直攻大陸的中部戰區的第二線；若能夠攻擊解放軍空軍基地，就能讓對方失去作戰節奏，台灣防禦成功率就能夠大大提高。

資料顯示，中科院近年密集測試短、中程導彈，包括射程括達150公里的「雄風三型反艦導彈」、可達1500公里的「雄風二E巡航導彈」。此外，強弓專案的天弓3型增程型防空導彈在本月測試失敗後，多日陸續在東部外海實施各式導彈鑑測；而其研發的鎮海火箭彈系統，下月將在海巡艦裝設，預料可在10月前交艦。