卡拉OK大火：沒警報沒通知　生還者斥店方罔顧人命

台灣台北市錢櫃卡拉OK旗艦店周日（26日）的大火奪去多人性命，其中926號房傷亡最慘重，包括其中2名死者。有網民在網上公布與身在該房的朋友對話，被困者當時稱「沒氧氣了」，店員也不清楚情況。另有幸存者憶述逃生情況，直斥店方「罔顧人命到極點」。

有網民在Facebook專頁「爆料公社」，貼出事發時與受困在926號房的朋友對話，稱火災發生時並沒人通知、也沒響警報，店員仍在確認狀況，他們因火勢太大無法逃走。受困者更向朋友表示「煙已經快滿了，我們要沒氧氣了」，並請他幫忙通知消防員，幸最終平安無事。

另有一名自稱是生還者的網民，在社交網憶述事發情況，指當時唱歌到一半就聞到燒塑膠味，報警後才得悉店內失火。他與朋友逃往走火通道後，發現梯間已滿布濃煙，只好躲進另一間房與其他人待救，並用毛巾和紙巾塞住門縫，避免濃煙湧入。後來聽到消防員拍牆的聲音，他們跟着拍牆告知有人受困，最終獲救。

該網民斥責店方「太誇張」，稱「全國最大的卡拉OK連鎖集團居然這樣罔顧人命到極點，有種施工就不要營業，要營業就不要警報器，失火當下警報系統、排煙系統、灑水系統、逃生設備全部失靈」，又質問「該怎麼對亡者和我們這些消費者賠償」。