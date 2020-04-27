武警法修訂草案公布　明確規定執勤任務範圍

第13屆全國人大常委會第17次會議周日（26日）下午在北京人民大會堂舉行，中國人民武裝警察部隊司令員王寧在會上，就《人民武裝警察法》修訂草案作說明，明確了中央軍委監察委員會、武警部隊各級監察委員會是人民武裝警察執行任務的法定監督機關。這次修訂主要是增加「組織和指揮」一章，將「任務和職責」一章調整為「任務」和「職權」兩章。

王寧表示，《人民武裝警察法》自2009年8月27日頒布實施以來，為維護國家安全和社會穩定，保衞人民美好生活發揮了重要作用，也為武警部隊依法履職和全面建設提供重要的法律依據。但隨着國防和軍隊改革不斷推進，該法已不能適應形勢的發展，需要重新修訂完善，以適應實際領導及監察的情況，並加強監督武警部隊權力。

修訂草案總則部分明確規定武警部隊負責執勤、處置突發事件、反恐怖、海上維權執法、搶險救援和防衞作戰任務，並單設「任務」一章，更詳細列明執勤任務範圍規定，增加處置突發事件、反恐怖和搶險救援的任務範圍規定，並對海上維權執法任務和防衞作戰任務作出援引性規定。