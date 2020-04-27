新冠肺炎：民航局本周派包機　接送約900名公民回國

國務院聯防聯控機制周一（27日）就新冠疫情舉行發布會，介紹防控境外疫情輸入的最新情況。中國民航局飛行標準司副司長韓光祖介紹，當局與外交部和衞健委密切配合，計劃在本周安排5架臨時航班，分別赴美國、英國、意大利和西班牙，預計將接回900名中國公民。

韓光祖指出，上周共安排4架臨時航班，協助在美國、英國和意大利的共854名中國公民回國，其中，留學生711名。本周按照國務院聯防聯控機制的統一部署，耍計劃5架班次，接回900人，當中以留學生為主。

民航局發布《關於疫情防控期間繼續調減國際客運航班量的通知》，要求自上月29日起，進一步調減國際客運航班運行數量；至周日（26日），17間國內航空公司、24間國外航空公司，分別執行36個國家的國際定機客運航班和臨時航班417班，運送入境旅客82,640人，每日入境旅客約3000人。

此外，海關總署衞生檢疫司副司長宋悅謙表示，由於國內航空公司的客運班機存在與旅客聚集接觸性感染的可能，機組人員在返回國內入境時，均需按要求進行核酸採樣檢測。有症狀者、密切接觸者等人，如申請返回本國隔離治療且由本人和所在公司作出承擔一切責任承諾者，經地方聯防聯控機制同意，由承運人實施嚴格防護後，可允許返回。