警破特大非法狩獵案　繳逾1.3萬野生動物屍體及製品

內媒周一（27日）引述吉林省森林公安局報道，白石山森林公安分局經近4個月的奮戰，終在日前成功破獲一宗特大非法狩獵案，收繳13410件野生動物屍體及製品，拘捕疑犯27人。目前疑犯已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

去年11月，白石山森林公安分局森偵大隊發現一輛可疑的小型貨車常於轄區出沒。經查，發現來自蛟河市的劉姓車主長期收購各類野生動物。當局立即責成森偵大隊成立專案組偵查，隨後成功在劉的家中及其冷庫內查獲大批野生動物屍體及製品。警方發現，部分野生動物上有槍彈痕迹，最終劉如實交代了向持槍狩獵者出售氣槍子彈，再向他們收購野生動物的犯罪事實，及後杜X江、劉X學、徐X海等疑犯亦相繼落網。

據悉，今次收繳的野生動物屍體及製品中，含有4隻國家一級保護野生動物紫貂，70隻國家二級保護野生動物花尾榛雞、貓頭鷹、雕梟等，以及13336件屬於《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》中的保護動物及製品；另還收繳了物品7支氣槍、22935發氣槍鉛彈、505件獵具等。