女子遭冒名貸款20萬人民幣　銀行承諾徹查

山東濱州市的劉女士早前辦理購房貸款時，發現有人以她名義在濱州農村商業銀行辦理了20萬元（人民幣，下同，約22萬港元）的個人經營性貸款，且逾期未還清。濱州農商行周一（27日）表示事件屬實，事件仍在調查中。

劉女士表示，她去年11月辦理購房按揭貸款時，去查個人徵信後得知，曾有人以她名義，在2009年1月辦理了上述貸款，且至今未悉數還清。濱州農商行相關負責人回應指，據當時的貸款資料，劉女士本人的證件資料齊全，至於具體甚麼原因導致上述情況出現，則仍在調查。

銀行同時向劉女士提供山東省農村信用社徵信異議申請表，當中寫明該筆貸款為冒名貸款，現申請操作員給予刪除。不過劉女士並未在表上簽字，她表示，該筆貸款業務嚴重影響其家庭與生活，為她帶來一定的經濟及信譽損失，希望能追究相關人員的責任。

銀行方面則表示，只要確定貸款不是劉本人辦理就可認定屬冒名貸款，惟當年的經辦人員不少已辭職或調離，查辦起來有一定難度，但就強調一定會查清楚。