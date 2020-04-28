官方首公開山東號細節　13年內形成作戰能力

4月23日是解放軍海軍成立71周年紀念日，中國艦船研究設計中心近日首度公開了首艘國產航母山東號的諸多細節訊息，當中包括航母的建造周期、艦載機殲15的多用途作戰能力、航母從建造到形成戰鬥力的所需時間等，披露海軍和艦船工業對航空母艦的定義和任務。

官方首次公開山東號的建造周期，前期準備時間較長，約需要5至10年，準備工作包括性能要求、戰術技術指標制訂等；建造周期大約5至7年時間，包括艦體建造時間3年以上、組裝1至2年，船舶繫泊和海試大約1至2年。而交付部隊後，形成作戰能力也需要1至2年。因此，國產航母從開工到形成作戰能力要9年至13年時間。

報道指，山東號入列標誌海軍進入雙航母時代，能夠在前沿海域保持部署一艘航空母艦。航母的任務是攻擊水面艦艇、潛艇和運輸艦艇，包括襲擊海岸設施和陸上戰略目標，以及奪取海上制空權和航海權，支援登陸和抗登陸作戰，能夠執行多種任務的作戰艦艇。而殲15作為艦載戰鬥機，能掛載反艦導彈、YJ91反輻射導彈待，反映海軍要求艦載機部隊具備更高靈活性，應付多元化威脅。

官方亦首次公開證實，山東號機庫比遼寧號更大，能夠容納更多的殲15戰鬥機。艦首滑躍甲板也進行了調整，以便更好擺放飛殲15。山東艦其他改進還包括，艦島和訊息系統進行完善和提高；艦島體積更小，飛行甲板尺寸增加等，能在一定時間之內，航母能夠出動所有戰機，加大作戰能力。