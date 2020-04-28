台灣「麻布茶房」宣布結業　網民感嘆指會十分懷念

源於日本的雪糕甜品店「麻布茶房」周一（27日）在社交網站宣布，指台灣的分店由於與日方代理合約到期，將於下月1日停止營業。「麻布茶房」登陸台灣已20年，是不少台灣人兒時的記憶，而店舖宣布要結束營業後，引起不少台灣網民感慨「會想念冰淇淋（雪糕）的」。

據了解，「麻布茶房」在2000年登陸台灣，由於時代的轉變，「麻布茶房」由原先超過10間分店不斷減少，目前，台灣只剩下台北南港中信、台中廣三SOGO有2間分店。店內提供麻布甘味與茶屋文化，代表性食品有芭菲聖代、宇治金時白玉霜淇淋刨冰等。

「麻布茶房」在社交網站上發文，感謝粉絲多年對麻布茶房的支持與愛護「在麻布茶房裏是從年輕約會的你，到結婚生子的你。這二十年來，我們都在城市的每個角落守護著你的回憶。」又歡迎食客能前往店內，做最後的回味。

值得一提的是，早在2012年4月，在香港代理「麻布茶房」的喜景企業有限公司，在拖欠約100名員工工資的情況下，將數6間分店突然結業，拖欠薪金及遣散費共逾百萬元。最後，該批員工只得向勞工處求助。