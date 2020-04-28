孟晚舟引渡案首階段聆訊　加拿大法官仍未定宣判日期

中國科技巨企華為太子女孟晚舟的首階段引渡聆訊，周一（27日）在加拿大卑詩省最高法院再度開庭。主審法官赫爾姆斯（Heather Holmes）公布了宣判程序，但仍然未定出宣判日期。

此階段的聆訊是要判斷美國對孟晚舟的指控，在加拿大也是否違法，即是否符合「雙重犯罪」原則，從而判斷孟晚舟是否應引渡到美國受審。在新冠肺炎疫情下，周一的聆訊以視像會議形式舉行，加拿大檢察當局的律師、辯方律師、孟晚舟本人和她的翻譯員都有出席。

赫爾姆斯表示，她應傳媒要求，會提前三天公布宣判日期；控辯雙方的律師會在宣判當天早上9時收到一份電子判決書，而傳媒在同日早上10時則可在溫哥華法院取得判決資料，但要暫時保密。

同樣在早上10時，加拿大檢察當局可將判決通知加拿大邊境服務局及美國司法部。法院會在早上11時宣判，並將安排孟晚舟於到庭聽判，但如果控辯雙方都同意，宣判會以視像會議形式進行。

赫爾姆斯亦表示，考慮案件高度涉及公眾利益，宣判時她會容許公眾到庭旁聽，但目前具體安排未定。而孟晚舟下一階段的引渡聆訊，將會在6月15日開庭。