新冠肺炎：蓬佩奧批華令非洲陷債務危機　內地官媒斥播毒

美國國務卿蓬佩奧周一（27日）接受非洲記者訪問時指，美國對非洲衞生支援無與倫比，已就當地爆發新冠肺炎疫情，發起大規模行動。他批評中國援助相對較少，卻令非洲國家深陷債務危機。同日中國官方電視台在評論中狠批蓬佩奧，在疫情防控議題上不斷散播「政治病毒」，是把自己變成人類公敵。

評論稱，蓬佩奧作為美國首席外交官，在疫情防控上毫無作為，如同「隱形人」，卻給中國潑髒水方面表現得最兇，批評他在危機面前沒有表現一丁點職業操守與責任擔當，反而挑撥離間，搬弄是非，不斷踐踏人類道德底線，干擾國際公共衞生合作，自甘淪為全人類團結抗疫的絆腳石。評論又指，謊言和誹謗無法讓美國「再次偉大」，任何破壞團結、損害互信的行為只會加劇危機，削弱全球合力，最終損害美國自身利益。若蓬佩奧一意孤行，必將被美國人民所拋棄，在外交史上留下千古罵名。

蓬佩奧早前表示，美國過去20年向非洲公共衞生領域投資600億美元（約4680億港元），拯救許多性命之餘，亦培訓26.5萬名醫護人士。他指美方協助非洲夥伴抗疫，包括作出1.7億美元（約13.26億港元）財務承諾。對於總統特朗普威脅暫停提供世界衞生組織資金，他重申美國並非尋求削減援助，而是希望資金用得其所。

至於白宮國家貿易委員會主任納瓦羅同日則指摘中國，向美國提供質素差劣，甚至出現錯誤的新冠病毒檢測試劑盒。他亦投訴中國在延報疫情期間，掏空全球醫護所需醫用個人防護裝備，卻到今天牟利。