台海巡雙船體巡防艦下水　可攜導彈執行防衞任務

台灣海巡署的首艘台製600噸雙船體巡防艦「安平號」周一（27日）在高雄下水，該艦具導彈射控及發射模組化平台，可加裝雄風二型、三型反艦導彈。海巡署表示，安平號可由海上執法轉換為執行軍事防衞任務的能力，未來陸續下水的11艘同艦，對維護台海安全及區域和平具有相當阻嚇力。

據指，新造的600噸級巡防艦，是參考台海軍沱江級巡邏艦的設計基礎，與其有相同戰力。另針對海巡勤務性質、任務特性及使用需求，改良優化為海巡模組，並增設高壓水炮、加強船體結構及穩定性；該艦又預留導彈系統管線，擁有維護台海安全的戰力。

首艘600噸級巡防艦「安平號」，規劃配置於南部地區機動海巡隊，預計今年8月至10月完工交船，投入南方海域執行護漁等任務。下水儀式亦包括澎湖海巡隊3583艇的交船儀式，該艘新造的35噸級巡防艇，最高船速可達45節，是境內目前最高速的執法船舶；另具備水炮功能，射程可達60米，將有助澎湖海域取締越界大陸船舶、加強查緝走私偷渡成效。

海洋委員會表示，為落實政府的「國防自主、國艦國造」政策，「籌建海巡艦艇發展計劃」預計建造各型艦艇共141艘，預計可創造8000個以上的工作機會，以及高達1000億元新台幣（約262億港元）以上的產值，大幅提升台灣造船產業的國際競爭力。

另就海巡新造艦艇，委員會指出不論在性能及裝備均大幅躍升，投入海上巡邏勤務將可提升巡邏密度與勤務強度，並有效查緝走私偷渡的越界陸船。當局將穩健推動上述政策，如期、如質、如預算完成建案目標。