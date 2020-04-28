新冠肺炎：印度建議停用中國試劑　華使館籲公正看待

由中國售往印度的新冠病毒試劑被指質量欠佳。

印度醫學研究委員會當地周一（27日）表示，對一批從中國購入的新冠病毒試劑的效能存疑，建議各省停止使用並退回生產商。中國駐印度使館周二（28日）回應事件時強調，該批試劑已通過中國及當地監管部門的審批和驗證，又指個別人將中國產品打上「劣質標籤」，帶着先入為主的偏見看問題，既不公正，也不負責任。

據了解，印度本月向2家中國公司購入超過50萬支新冠病毒試劑，但印度醫學研究委員會之後接獲多個省份投訴，指該批試劑的品質欠佳。經該委員會評估，認為該批試劑的檢測靈敏度存在巨大差異。

中國駐印度使館發言人嵇蓉參贊在回應中表示，中方對印度醫學研究委員會的評估結論和有關決定深表關切，強調中方高度重視出口醫療產品的品質，駐印使館正向該委員會及中國生產商了解和核實有關情況。

嵇蓉表示注意到，兩家中國公司已就事件發表聲明，強調其生產的新冠病毒抗體快速檢測試劑已通過中國藥監局審批，也通過了印度國家病毒研究所的驗證。駐印使館指出，試劑的儲存、運輸和使用均有嚴格要求，任何未經專業人員按照產品說明規範進行的操作，都可能導致檢測準確率出現偏差。

嵇蓉指，中方真誠支持印度抗疫，也希望印方本着實事求是的態度，及時與相關公司加強溝通，予以合理妥善解決。