荷蘭駐台代表機構改名　大陸駐荷使館提交涉

荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）周一（27日）宣布，荷蘭駐台代表機構「荷蘭貿易暨投資辦事處」，自當晚7時起更名為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），以反映台荷關係全面發展現況。中國大陸駐荷蘭大使館周二（28日）對此表示嚴重關切，又即聯繫荷外交部要求澄清，並提出嚴正交涉。

中國大陸駐荷蘭使館強調，台灣問題涉及陸方核心利益，堅持「一個中國」原則是發展兩國關係的政治基礎。陸方敦促荷方切實恪守堅持一個中國原則的承諾，妥善處理涉台問題，以實際行動維護兩國關係健康穩定發展。

台灣的外交部長吳釗燮對荷蘭駐台機構更改名稱表示歡迎，指彰顯兩地關係密切友好，並期許雙方在各領域的合作持續深化。吳釗燮表示，期待雙方在各領域進一步加強合作，包括抗擊新冠肺炎的蔓延，也希望荷蘭繼續給予台灣支持。

周一是荷蘭國慶日國王節，紀維德指因應疫情，荷蘭在台辦事處取消慶祝活動，但就專程空運3999朵鬱金香赴台，還配上焦糖煎餅送贈當地前線醫護人員，以答謝台灣本月初對荷蘭援贈口罩。