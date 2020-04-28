內地11部門下令遏制蝗蟲成災　確保糧食供應

聯合國世界糧食計劃署日前警告，新冠肺炎疫情可能令全球陷入糧食荒。中國國家發改委、農業農村部、國家糧食和物資儲備局等11個部門周日（26日）印發通知，要求各地遏制蝗蟲成災，實現「蟲口奪糧」。

該名為《關於2020年度認真落實糧食安全省長責任制的通知》指出，今年是十三五規劃收官之年，穩定糧食等農產品的供應對穩定經濟社會大局有特殊重要意義，因此要求各省區市政府從5個方面，落實保障國家糧食安全的決策部署，包括增強糧食綜合生產能力、保持播種面積和產量穩定、加強儲備安全管理、完善糧食市場和流通，以及加強糧食應急保障能力的建設，確保糧油供應不脫銷、不斷檔。

通知特別要求各地以科學方法防災減災，加強對草地貪夜蛾、沙漠蝗及內地蝗蟲的監測，遏制爆發成災，實現蟲口奪糧保豐收。通知又提出，各地應根據生豬生產恢復的形勢，通過市場化手段組織飼料糧「北糧南運」。

通知要求各地認真制定2020年度落實糧食安全省長責任制工作方案，確保上述工作徹底落實，並建立保障糧食安全的長效機制。