男子住酒店喝免費贈品　飲後始知糞尿混合物

張男將飲剩的飲料帶到檢測機構檢驗，證實為糞尿的混合物。

一名來自陝西的張姓男子，近日到四川成都遊玩，入住當地一間連鎖酒店，詎料飲用酒店免費贈飲的飲料後發現，瓶中裝的是糞尿混合物。經檢測，飲料中含有尿素和大腸菌群。張男隨即向酒店投訴，酒店經理聲稱不清楚飲品來源，不是酒店提供的，願帶張男到醫院洗胃和身體檢查，補償醫藥費。惟張男拒絕接受，雙方各執一詞，張男表示將通過法律途徑解決。

張男於本月15日入住該酒店後發現房間內放有兩瓶礦泉水和一瓶泛黃的飲料，翌日清晨，他拿起黃色飲料飲用後，聞到刺鼻的惡臭。張男找來酒店經理討要說法，後者質疑是對方帶入酒店的。翻查閉路電視畫面，證實張男沒有帶糞水入房間，惟雙方均表示不清楚糞水來源。

張男認為酒店職員態度惡劣，將糞水送到檢測機構。經檢測，飲料中含有尿素、大腸菌群，及砷、汞等重金屬，俗稱為尿和糞便的混合物。張男表示，酒店在衞生和管理方面存在問題，又擔憂病菌潛伏期長，「即使現在檢查沒問題，不能保證以後沒事」。

酒店經理周日（26日）回應稱，房務員平日打掃房間後，經理會再次檢查房間，均無發現異常，「酒店提供礦泉水，兩者顏色明顯不同」。經理強調，事件仍在調查中，目前具體解決方案仍需雙方溝通。