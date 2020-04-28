台獨派推動制憲公投　國台辦批歷史逆流

台灣去年修訂公投法，定明2021年起每兩年舉辦一次公投，有獨派組織計劃推出兩項制憲公投，預計周四（30日）送到中選會，爭取於明年8月台灣首個公投日投票。大陸國台辦周二（28日）指摘，台獨組織搞所謂制憲公投，「是歷史逆流，是絕路」。

國台辦發言人朱鳳蓮批評，台獨組織搞所謂制憲公投，其目的大家心知肚明。她指台獨分裂活動嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，嚴重威脅台海和平，只會把台灣推向極其危險的深淵，給廣大台灣同胞帶來深重災難。陸方有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀，又絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊領土分裂出去。

由台灣獨派大老辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」早前推出兩項制憲公投，包括「你是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、「你是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」。該會執行長林宜正表示，兩項公投提案已各有3000多人提案，達到第一階段的提案門檻，周四將送中選會，若通過審核將進入第二階段連署，連署門檻需要約29萬份。最後第三階段則是明年8月28日的公投，則需要至少500萬人投同意票，且同意票數多於不同意票。