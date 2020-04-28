當當網始創人李國慶被指搶公章　發人事調整疑架空妻子

內地網購平台當當網的始創人李國慶與妻子俞渝的離婚案尚未宣判，惟公司經營權問題引來各界關注。被踢出公司核心管理層的李國慶早前被指取走公司數十枚公章、財務章後，該公司事後發布聲明並報警處理。李國慶周二（28日）在微博上發布「當當網人事調整」公告，其中提及，董事俞渝負責當當公益基金。俞渝暫未作出回應。

公告顯示，聘請王曦、張巍、唐虓琿、李錚等人擔任集團副總裁，李雪梅為總裁助理等。李國慶認為王曦曾參與創辦該網站，負責電子書、實體書店業務；張巍為公司工作11年，負責管理投資、融資業務；唐虓琿負責IP、影視業務等；李錚負責市場部。此前代表當當網對外召開記者發布會的副總裁、公司監事闞敏，則改任財務副總裁，不再負責百貨和市場部。

公告上有李國慶的簽名，並蓋有當當網控制主體北京當當科文電子商務有限公司的公章。按相關要求，以上人事調動需在一周內完成交接工作。內媒表示，最新人事調動的人員多曾跟隨李國慶多年，亦是其創業項目「早晚讀書」中任職。

有北京市中聞律師事務所合夥人王維維律師接受內媒採訪時表示，目前當當網陷入公司股東僵局，李國慶單方面作出上述任命，雖然有當當網的蓋章，但任命是否有效，還是取決於之前李國慶召開的臨時股東會作出的決議是否有效力。俞渝領導下的當當網單憑說掛失了公章，也無法完全否認公章的效力。