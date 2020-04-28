新冠肺炎：患者清零醫護無感染　小湯山醫院明關閉

北京小湯山醫院作為當地收治新冠肺炎患者的定點醫院，周二（28日）在最後一批2名患者出院後，全院新冠肺炎患者清零，將於周三（29日）關閉備用。

北京小湯山醫院於3月16日啟用，主要用於接收境外赴京人士中需要篩查者，並對疑似病例及輕症、普通型確診患者提供治療。自啟用以來44天，該院累計篩查2175人，日最大篩查量達394人；治療確診患者54人、疑似患者27人。

兩名最後出院的患者當中，一名女子於3月19日入院後確診為普通型患者，經中西醫結合抗病治療後康復。另一男患者於3月28日入院後確診為普通症，經中西醫結合治療後，病情一度加重，後經吸氧和保肝治療康復，目前已達出院標準。周二早上，醫院工作人員進入已經清空的確診病區，對1600張病床進行消毒。

北京小湯山醫院從22家北京市屬醫院選派涵蓋呼吸、感染、重症、急診、兒科、中醫、檢驗、放射、藥劑等專業的醫務人員，經培訓和考核合格後進駐醫院。目前，首批休整的912名醫務人員經核酸檢測均無感染。

17年前沙士爆發期間，北京小湯山醫院臨危受命，7天內建成1000張病床，由軍隊醫務人員全面負責救治工作，創出患者最高治愈率、最低死亡率、醫務人員零感染的紀錄。