轉讓卡拉OK業務引爭執　台情侶認殺人藏屍遭逮捕

台灣高雄警方本月初發現赤裸女屍藏膠桶內，隨後證實為失蹤5年多的61歲女子林宜羚，經法醫檢驗遭人勒斃折肢塞入桶內。警方周一（27日）拘捕與林女共同經營投幣式卡拉OK的吳姓男子和熊姓女友。兩人向警方承認，因轉讓卡拉OK問題發生衝突糾紛，才將林婦勒斃並埋屍。檢方向法院聲請羈押。

警方周二（28日）召開記者會，公布案情稱，經過DNA比對結果，證實為2014年失蹤的林女；法醫檢測後發現，遺體喉嚨甲狀軟骨有骨折現象，四肢及身體等多處部位亦有骨折或挫傷等傷勢，死亡時間不排除數年以上。

警方成立專案小組調查，事隔3周，認為45歲吳男和53歲熊女在林女失蹤後，行迹可疑，遂將其帶回警局調查。兩人表示，於2014年12月12日，曾在卡拉OK店與林女發生衝突後，毆打對方，並將她帶到車內談判時，林女突然斷氣。

兩人發現林女死亡後，隨即購買垃圾桶、鹽酸及水泥等物品，並將其裝入桶內，用水泥覆蓋，埋入空地內棄屍。專案組懷疑兩人勒斃林女，惟他們互指對方為主謀。檢方認為，兩人涉犯刑法私行拘禁罪、傷害罪、殺人罪及毀壞、遺棄屍體罪等罪名，有逃亡及串供的嫌疑，向法院聲請羈押。